В Італії помер останній ветеран Першої світової війни

Днями помер останній італійський ветеран Першої світової війни – Делфіно Бороні. Він помер у віці 110 років в будинку старих неподалік Мілана, повідомляє РІА “Новости”.

Делфіно Бороні народився 23 серпня 1898 року, а в 19 років був призваний в армію. Він служив у корпусі піхотинців – берсальєрів, потрапив в полон, утік і повернувся на фронт. Повернувшись з війни, італієць працював механіком, а потім водієм трамвая.

Як свідчить італійська газета "Corriere della Sera", всього в світі залишилося тільки семеро ветеранів Першої світової: троє – з Великобританії, двоє – з Канади, один в Австралії і один у США.