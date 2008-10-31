Науковці одержали біопаливо з оливкових кісточок

Хіміки й технологи з іспанських університетів Гранади і Хаена розробили методику отримання біоетанолу з оливкових кісточок. Новий процес дозволяє з центнера відходів одержати близько шістьох літрів спирту. В Іспанії, де за рік виготовляють кілька мільйонів тонн оливок, повна утилізація кісточок дасть кілька залізничних ешелонів спирту за рік. Роботу оприлюднено в Journal of Chemical Technology & Biotechnology.

Оливкові кісточки, багаті на целюлозу, обробляються в спеціальному реакторі гарячою водою під тиском. Спеціально дібрані ферменти розщеплюють целюлозу на коротші молекули цукрів, які згодом звичайними дріжджами перетворюються на спирт.

Кісточки становлять чверть маси оливок, їх висока щільність забезпечує порівняно зручне транспортування, і їх не потрібно вирощувати спеціально - на такі переваги вказують автори методу. Останнє особливо важливо: вирощування кукурудзи для переробки на біопаливо в США є ефективнішим щодо виходу спирту, але для паливної кукурудзи потрібні додаткові поля. Крім того, метод іспанських науковців може бути адаптований для утилізації інших відходів консервної промисловості.

Лента.ру