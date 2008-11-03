Чим Обама схожий на Ющенка

Американці сліпо і безмежно вірять в Обаму. Захлинаючись від емоцій, сповідуються в телекамеру про те, які сподівання покладають на першого чорношкірого ось-ось Президента. Гасло й речитатив його кампанії – зміни! Утомлена Бушем і республіканцями Америка вимагає змін. Вона вірить, що Обама забезпечить ці зміни. Очистить Америку від скверни Вол-Стріту, а Вашингтон – від істеблішменту. Врешті-решт забезпечить кожного медичною страховкою. Виведе війська з Іраку. Захистить боржників, яких виселяють на вулицю через неспроможність виплатити іпотеку.

Ми теж вірили сліпо і безмежно. Що поборемо корупцію. Що бандити сидітимуть у тюрмах. Що бізнес буде відокремлено від політики. І що будинок на Грушевського в Маріїнському парку буде демонтовано. І що навіть податкова буде підпорядкована Мінфіну.

"Обама!" – скандують північнокаролінські та флоридські майдани. Так само, як ми колись скандували "Ющенко!" Десятки тисяч волонтерів безкоштовно працюють на Обаму – навіть у тих штатах, де шансів на перемогу в нього немає. Так і ми безкоштовно місили багно, стукаючи у двері тих, хто, на наше здивування, все ще вагався. Їхали на третій тур у Донецьк захищати вкрадену перемогу.

Обамівці щиро не розуміють, як можна голосувати за МакКейна (справді героя, проте людину вчорашнього дня) – так само, як ми не хотіли чути опонентів, котрі обстоювали свій вибір. Cварилися в сім’ях і втрачали друзів.

Інтернет був на боці Обами і Ющенка, і менш прихильний до Януковича і МакКейна. Заклик до помаранчевих аксесуарів та веселі яйця облетіли український Інет за лічені години й доклалися до перемоги. Інтернет щодоби поповнює передвиборчу скарбницю Обами на мільйони доларів.

Зберігаючи начебто нейтралітет, зарубіжні країни (передусім Європа) куди прихильніше ставляться до Барака Хусейна Обами, аніж до сивочолого героя в’єтнамської війни. Нам Захід теж надсилав недвозначні сигнали підтримки Ющенка. Наші заробітчани голосували виключно за Ющенка. Американські expats - лише за Обаму, і Євроньюз заледве знайшов одного республіканця в Брюсселі, який на камеру підтримав МакКейна.

Черги до виборчих дільниць у США вже сягають кількох годин (уже одна п’ята частина виборців проголосувала дочасно). І ми теж вистоювали в чергах. Ті з нас, хто не був членами комісій чи спостерігачами.

Обамоманія сягнула в США свого піку. Хотілося б, аби її адептів не спіткало таке саме розчарування, як прихильників схожого віросповідання в Україні.

Ігор Шпак