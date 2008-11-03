Про Каддафі в Києві дбатимуть жінки-охоронці

Директор «Українсько-лівійського дому» Абубакер ЕЛЬ-НАФАР заявляє, що метою візиту лідера Лівійської Джамахирії Муаммара КАДДАФІ в Україну 4-5 листопада є відкриття нових можливостей для співпраці двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, Україна та Лівія могли б співпрацювати у сфері будівництва, видобування нафти, туризму.

Крім того, він зазначив, що Лівія зацікавлена в співпраці з Україною у сфері сільського господарства.

Відповідаючи на запитання журналістів, А.ЕЛЬ-НАФАР підтвердив, що М.КАДДАФІ під час візиту до Києва житиме в шатрі і його охоронятимуть жінки-охоронці.

«Цим він хоче показати, що арабські люди дуже поважають жінок», - сказав А.ЕЛЬ-НАФАР.