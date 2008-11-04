Померла бабуся Барака Обами (фото)
В її домі майбутній кандидат у президенти виріс
У понеділок на Гавайях у віці 86 років померла бабуся кандидата в президенти США Барака Обами, передає агентство Reuters.
Як зазначено в спільній заяві політика та його сестри Майї, Меделін Данхем була "наріжним каменем сім`ї" і жінкою "надзвичайної гідності, сили і скромності". "Вона підбадьорювала нас і дозволяла ризикувати. Вона пишалася своїми онуками й праонуками і залишила цей світ з усвідомленням того, що її вплив на всіх нас був важливим і нескороминущим. Ми в безмежному боргу перед нею", - цитує заяву агентство France Presse.
|Стенлі Денхем, Барак Обама і Медлін Денхем
Бабуся виховувала Обаму, коли йому виповнилося 10 років і його мати виїхала працювати до Індонезії. У жовтні кандидат в президенти на півтора дні перервав передвиборну кампанію, щоб відвідати Данхем, нещодавно виписану з лікарні.
Меделін Данхем померла від раку, як і мати Обами Стенлі Енн, яка померла в 1995 році, зазначає AFP.
|Меделін і Стенлі Данхем з онуком в день його закінчення школи, 1979 р.