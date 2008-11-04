Померла бабуся Барака Обами (фото)

У понеділок на Гавайях у віці 86 років померла бабуся кандидата в президенти США Барака Обами, передає агентство Reuters.

Як зазначено в спільній заяві політика та його сестри Майї, Меделін Данхем була "наріжним каменем сім`ї" і жінкою "надзвичайної гідності, сили і скромності". "Вона підбадьорювала нас і дозволяла ризикувати. Вона пишалася своїми онуками й праонуками і залишила цей світ з усвідомленням того, що її вплив на всіх нас був важливим і нескороминущим. Ми в безмежному боргу перед нею", - цитує заяву агентство France Presse.

Бабуся виховувала Обаму, коли йому виповнилося 10 років і його мати виїхала працювати до Індонезії. У жовтні кандидат в президенти на півтора дні перервав передвиборну кампанію, щоб відвідати Данхем, нещодавно виписану з лікарні.

Меделін Данхем померла від раку, як і мати Обами Стенлі Енн, яка померла в 1995 році, зазначає AFP.

Барак Обама народився в місті Гонолулу, штат Гавайї, в 1961 році. З 1971 по 1979 рік він жив у батьків матері аж до закінчення привілейованої приватної школи.