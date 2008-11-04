Луганські перевізники вимагають підвищити ціни і знизити штрафи

Луганські перевізники мають намір 16 листопада провести страйк.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення перевізників було оголошено під час чергової сесії Луганської міської ради депутатом Миколою ГРЕКОВИМ.

Перевізники попередили мера міста, що припинять роботу 16 листопада - в день набуття чинності закону щодо підвищення безпеки дорожнього руху, яким у декілька разів збільшено суми штрафів за порушення правил дорожнього руху і безпеки пасажирів.

Мотивуючи своє рішення, перевізники зазначають, що штраф за пасажирів у маршрутці, які їдуть стоячи, становитиме 250 грн., штраф за будь-яку поломка - 850 грн. тощо.

Крім того, перевізники вимагають від влади міста дозволити їм підвищити ціни на проїзд.

"У луганському міському транспорті проїзд складає 1,5 грн., у той час як в інших містах - 1,7-2 грн. Ми втрачаємо кращих водіїв, заощаджуємо на запчастинах, а це аварійно небезпечно. Просимо вжити заходів", - зазначається у зверненні.

При цьому перевізники надали економічне обгрунтування кошторису витрат і попросили його розглянути.