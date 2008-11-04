У Львові водій «Фольксвагена» на смерть збив 9-річну дівчинку
18:20, 04 листопада 2008Разное
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Дитина перебігала дорогу
Вчора о 10.35 у Львові водій автомобіля "Фольксваген Гольф" скоїв наїзд на дівчинку, громадянку Росії, яка перебігала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП дівчинка (1999 року народження) від отриманих травм загинула на місці пригоди.
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