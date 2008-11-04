У Львові водій «Фольксвагена» на смерть збив 9-річну дівчинку

Вчора о 10.35 у Львові водій автомобіля "Фольксваген Гольф" скоїв наїзд на дівчинку, громадянку Росії, яка перебігала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП дівчинка (1999 року народження) від отриманих травм загинула на місці пригоди.