У Львові водій «Фольксвагена» на смерть збив 9-річну дівчинку

18:20, 04 листопада 2008
Разное
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Дитина перебігала дорогу

Вчора о 10.35 у Львові водій автомобіля "Фольксваген Гольф" скоїв наїзд на дівчинку, громадянку Росії, яка перебігала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП дівчинка (1999 року народження) від отриманих травм загинула на місці пригоди.

 

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