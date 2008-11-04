Вибори в США повернули людям інтерес до політики

Вибори президента США є "поворотною подією", яка повернула людям інтерес до політики, заявив у вівторок прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.

Голова британського кабінету міністрів, який раніше цього місяця, всупереч всім традиціям, натякнув, що підтримує Барака Обаму, цього разу сказав, що тісно співробітничатиме з будь-яким президентом, чи то Обамою чи то Джоном Маккейном.

"Найголовніше, що буде за цим - це те, що США і Європа повинні будуть тісно співробітничати у вирішенні міжнародних проблем, з якими ми стикаємося", - сказав Браун.

Він зазначив, що нинішні американські вибори є історичними одразу з кількох причин.

"Відбулося кілька поворотних подій - на американських виборах жінки виходять вперед як кандидати в президенти і віце-президенти; перший чорношкірий лідер бере участь в гонці за право стати президентом США з шансами на успіх, так само, як і велика державна особа, що вважається одним з найбільших стратегічних мислителів нашого часу, Джон Маккейн", - цитує британського прем`єра РІА "Новости".

Про значення американських виборів напередодні говорив і лідер головної опозиційної партії Сполученого Королівства - лідер консерваторів Девід Кемерон. За його словами, вибори в США "запалили весь світ" і продемонстрували "енергію американської демократії".