На трасі Луцьк-Ківерці зіткнулися два «Мерседеси» та ВАЗ: загинуло 5 людей

10:18, 05 листопада 2008
Разное
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Ще одна - у лікарні в важкому стані

У Волинській області внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинуло 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, поблизу села Дачне Ківерцівського району, на автошляху Луцьк-Ківерці, водій автомобіля «Мерседес-Бенц Ф-50», виконуючи обгін вантажівки «ЗіЛ-130» із причепом, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілями «Мерседес-Віто» і «ВАЗ-2107».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб, ще 1 людина у тяжкому стані госпіталізована до лікарні у Луцьку.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Загалом за добу на території країни зареєстровані 129 автоаварій, в яких загинула 21 людина, а 145 людей травмовані.

 

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