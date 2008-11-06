Затримано підлітка, який крав з машин геральдичні знаки

Співробітники столичної міліції затримали 15-річного раніше судимого підлітка, який знімав з автомобілів геральдичні знаки (логотипи фірм - виробників автомобілів) задля подальшого продажу.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у м. Києві, під час обшуку в неповнолітнього було вилучено майже 150 таких емблем автовиробників, серед яких, зокрема, був і знак з автомобіля одного з керівників Печерської районної держадміністрації Києва.

Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетний затриманий до скоєння інших злочинів.