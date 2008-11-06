Затримано підлітка, який крав з машин геральдичні знаки
00:17, 06 листопада 2008Разное
1406
15-річний, раніше судимий
Співробітники столичної міліції затримали 15-річного раніше судимого підлітка, який знімав з автомобілів геральдичні знаки (логотипи фірм - виробників автомобілів) задля подальшого продажу.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у м. Києві, під час обшуку в неповнолітнього було вилучено майже 150 таких емблем автовиробників, серед яких, зокрема, був і знак з автомобіля одного з керівників Печерської районної держадміністрації Києва.
Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетний затриманий до скоєння інших злочинів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter