Чому Яценюк зачастив за океан

Екстрено організований візит спікера ВР за океан дивним чином збігся із завершенням в США президентської гонки. Є всі підстави вважати, що Арсеній Яценюк їздив до Вашингтона не просто за кредитом МВФ... Думка

Не прагнучи жодною мірою применшити роль Арсенія Петровича в системі державного управління, відзначу: виглядає дивним, що пробивати позитивне рішення про кредитування України відправляється голова Верховної Ради, а не прем`єр-міністр або глава Національного банку. Втім, у Яценюка є важливі переваги: молодість, достатній досвід роботи на державній службі, зокрема в НБУ, і завидні зв`язки серед політиків світового масштабу. Наприклад, молодий український політик у 2006 році побував на святкуванні 60-річчя 42-го президента США Білла Клінтона, що особливо не афішувалося. До того ж Яценюк – найбільш англомовний зі всього керівництва країни, включаючи і декількох колишніх прем`єрів і спікерів парламенту.

Зрозуміло, що Сполучені Штати сьогодні вступили в процес передачі влади від республіканців демократам, тому концентрація впливових персон у Вашингтоні надзвичайно висока. Поява українського політика в американській столиці у момент підвищення тамтешньої політичної температури здається цілком обгрунтованою. Скориставшись переговорами з керівництвом МВФ як приводом, Арсеній Петрович відправився на людей подивитися і себе показати. За ним немає популістського бекграунду і темних справ, але присутній стартовий політичний капітал. Зокрема, поступово промальовувалося уміння добиватися компромісів у непростих ситуаціях.

Спікер парламенту досить майстерно провів антикризовий закон, право внесення якого Юлія Тимошенко далекоглядно залишила Віктору Ющенку. Хоча Яценюк неодноразово підкреслював готовність покинути своє крісло, сьогодні він продовжує керувати парламентом шостого скликання, долю якого зараз гарячково прикидають на Банковій. Багато в чому завдяки відсутності власної партії Арсеній Петрович уникнув спокуси робити кар`єру популіста і вважає за краще триматися президентського табору. Як показав розвиток подій, ця тактика виявилася успішною.

Фінансова криза накрила Україну в той момент, коли Віктор Янукович і Юлія Тимошенко відірвалися від переслідувачів у президентському рейтингу. Витратити всі сили на «приборкання норовистих» Віктор Ющенко не в змозі – цього йому не дозволяє ні рівень власної популярності, ні проблеми із залученням фінансових ресурсів. На руйнування ядерного електорату колишнього і нинішнього прем`єрів доведеться витратити дуже багато сили. Логічним виходом з ситуації, що склалася, виглядає висунення наступника, і Яценюк підходить на цю роль практично ідеально. До того ж Арсеній Петрович однаково не схильний як до панічних настроїв, так і оптимістичної короткозорості щодо перспектив розвитку фінансової кризи в Україні.

Очевидно, головну роль тут зіграв не рівень володіння англійською, а відома лояльність Арсенія Петровича до глави держави. Під час ситуативного зближення БЮТ і Партії регіонів голова Верховної Ради дав зрозуміти, що не стане третім в альянсі, що склався. Є ще один аспект: спікер парламенту в часи перебування на посаді міністра закордонних справ дав зрозуміти, що коректно відстоюватиме національні інтереси. Якщо використовувати лексикон кризового періоду, він не стане «здавати» українських олігархів їх «старшим братам» з Росії. Такий підхід знаходить живий відгук серед пригнічених збитками генералів вітчизняної економіки.

Той факт, що політичний проект «Під Яценюка» знаходиться у стадії становлення, можна розглядати як позитивний: його можна наповнити і правильними ідеями, і вірними людьми.

Експерти відзначають, що в адміністрації Барака Обами з`явиться багато функціонерів команди Клінтона. Цього вимагають і правила політичного етикету, і ситуація, що склалася в світі. Свого часу демократи вже загравали з «молодим і перспективним» головою Національного банку Ющенка, і ця ставка виявилася для них непрограшною. Схоже, наступив час випробувати нового фаворита – енергійного і такого, що не приховує власних амбіцій. Яценюк повернувся з Вашингтона з позитивним рішенням МВФ, і при певних обставинах ця подія може стати заспівом його власної виборчої кампанії.

Євген Магда