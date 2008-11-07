Московські 9-поверхівки 70-х років почали зносити разом з хрущовками

При реконструкції районів у Москві в окремих випадках буде дозволено зносити будинки серій, які нині не підлягають знесенню. Про це повідомив в інтерв`ю журналу "СтоЛичный стиль" керівник Департаменту міського будівництва міста Москви Олександр Косован.

Зокрема, за його словами, при реконструкції району Камушки разом з п`ятиповерхівками будуть знесені і дев`ятиповерхівки 70-х років спорудження.

"П`ятиповерхівки тут вже знесені. Залишилися дев`ятиповерхівки, збудовані в 1970-і роки. Очевидно, що вони можуть простояти максимум ще років 50. Якщо їх нині не чіпати, потім доведеться знову весь район перекопувати. Тому вирішили привести його до ладу цілковито. Намагатимемося надалі йти таким шляхом і під час реконструкції інших районів", - пояснив Косован.

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