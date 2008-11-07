Як розбагатіти при кризі (ділюся власним досвідом)

Хтось скаже, що заробила ці гроші я з повітря і випадково, інші не поскупляться на комлімент, що я проявила непогане фінансове чуття. Не знаю – напевно, є тут щось і від першого, і від другого. Проте розповім все по порядку.

Щоб ніхто мені не заздрив, точну суму я не назву. Вважайте, що місяць тому у мене було 100 тис. грн. (для зручності розрахунку), а чи було насправді більше або менше – секрет!

Хвилюватися я почала ще на початку вересня. Гроші у мене лежали на банківському депозиті в гривні строком на 3 місяці, дата завершення договору – тільки 30 вересня, а гривня падає до долара день за днем. Але, думаю, вже дотерплю, не розриватиму достроково депозит – адже шкода втратити відсотки (внесок був під 16% річних).

А дивилася я курс щодня в обмінних пунктах і в Інтернеті – на сайті одного вітчизняного ділового видання. Так от: ще 1 вересня я могла б купити в обмінках долар по 4,71 грн., вже 10-го – по 4,84 грн., а 20-го – по 5,05 грн.

І як тільки 30 вересня я зняла свої 100 тис. грн., відразу того ж дня і обміняла їх за тодішнім курсом 5,10 грн/дол. Вийшло у мене 19 600 доларів «з копійками». І вже їх я не стала розміщувати на депозит – про всяк випадок. Мало що може трапитися, пригадала, як в кінці 2004 року банки припинили достроково видавати депозити... І точно, так все вийшло і на цей раз – Нацбанк своєю ухвалою заборонив комерційним банкам з 13 жовтня видавати народу депозити достроково!

Загалом, стала тримати я свої долари вдома, а сама стежу за подіями в країні і, зокрема, на валютному фронті через ЗМІ. Всі банкіри хвилюються, експерти передбачають подорожчання долара – хто до 6 грн., хто до 7 грн., а деякі і зовсім говорять, що курс буде 12 грн/дол. Наприклад, голова Нацбанку заявив, що до кінця року долар дешевше, ніж 6 гривень коштувати не буде, а якщо МВФ не дасть кредиту, то в Україні навіть трапиться дефолт! Ну і практично всі упевнені, що гривні надалі судилося тільки падати – як і всій вітчизняній економіці.

Поглядаю також щодня на курс долара і тихо радію, як він росте – 10 жовтня вже можна було здати по 5,13 грн., 20-го – по 5,33 грн., 25-го – по 5,94 грн. І ось 29-го вирішила, що пора! Пішла по обмінних пунктах і здала свої долари. Зробити це було не дуже просто – в багатьох обмінках було мало гривні. Але зусилля увінчалися успіхом: витратила пару годин і обміняла всі свої долари на гривні за курсом в середньому 6,40. Вийшло 125 440 гривень.

От так! Всього за один місяць (навіть трохи менше) без будь-яких зусиль мені вдалося примножити свій капітал на 25,4%! Заздріть Рокфеллери і Моргани!

Але якщо хтось зараз подумав, що це вже і все – він помиляється. Так само я діятиму і надалі! Тому що зльоти і падіння курсу гривня-долар повторюватимуться. Може, не всі пам`ятають, як туди-сюди стрибала гривня в 1998-1999 роках, а я нічого не забула. Як долар спочатку виріс з 2 грн. майже до 5 грн., потім повернув назад і спустився до 3,8 грн., потім знову почав рости, і піднявся до 5,40 грн. в кінці 1999 року. Це, не рахуючи дрібніших підйомів і відкатів. Також повідомлю тим, хто забув, що Національний банк тоді очолював Віктор Ющенко, тому зараз, упевнена, все відбуватиметься вельми подібно (тоді НБУ в 3 рази скоротив валютні резерви, а потім гривня майже в 3 рази обвалилася).

Тепер я чекаю, що долар впаде, завдяки витрачанню Нацбанком своїх золотовалютних резервів. Секретаріат Президента вважає, що курс повинен опуститися до 5,6-5,8 грн/дол, а Тимошенко сказала, що дійде до 5,5. Ось і почекаємо! А долар і справді почав дешевшати: у вівторок запросто можна було купити по 6 грн., на середу Національний банк добився зниження до 5,85 грн., а у четвер – вже по 5,82 грн. Швидше за все, наступного тижня я знову обміняю свої гривні на долари, і далі слухатиму експертів, а також спостерігати за ситуацією на валютному ринку. Потім, виберу момент і зроблю чергову валютну рокіровку, і так далі.

Якщо сказати чесно, то я не вважаю себе сильним фінансистом. Проте, я можу відповісти на нав`язливе питання: а звідки узялися гроші, які у мене додалися? Адже якщо гроші у когось прибувають, то у когось вони повинні зникати?

Розповідаю: постраждали всі, хто тримав весь цей час свої гроші в гривні. Наприклад, ті, хто зберігав їх на гривневих депозитах, хай, під 18% річних, одержали за два місяці – вересень і жовтень – надбавку в 3%. Але за цей же час їх накопичення при перерахунку в «зелений» зменшилися більш ніж на 20%!..

А ще жалкую, що я не банкір. Уявляєте, скільки мільйонів можна було заробити минулого місяця на курсових коливаннях? Втім, напевно, деякі банкіри так і зробили...

Світлана Руденко