Шопоголіки провокують кризу

Американські шопоголыки, які, на думку громадськості, рухають світові ринки вгору своєю маніакальною пристрастю до покупок, виявилися крайніми за часів депресії. Тепер громадська думка звинувачує їх у тому, що своєю купівельною активністю, невідповідною доходам, вони підірвали не тільки власний бюджет, а й спровокували третю хвилю кризи - кредитних карток, пише РІА "Новости".

За даними веб-сайту Credit.com, на початок нинішнього року неоплачені борги американців за купівлі на пластикові кредитні картки становили 961 мільярд доларів.

"Шопінговая залежність може бути особлива руйнівною зараз, коли ринок праці і економіка в цілому такі нестійкі", - зазначив Wall Street Journal. Видання стверджує, що багато нью-йоркців вже взялися за розум - ті, хто не роздумуючи хапали сумочки по 1,2 тисячі доларів, нині лімітують свій вибір ціною в 300 доларів. Ті, для кого не була розкішшю сумка за 300 доларів, йдуть до мережевих супермаркетів, щоб зробити покупку за 30 доларів.

Статистика підтверджує цю версію - обсяг продажів товарів класу люкс в "гламурному" Sachs упав в жовтні на 16%, в найдешевшій роздрібній мережі Costso, - лише на 1%.

Утім, Террі Шулман, психотерапевт, який веде свої програми на кількох телеканалах, запевняє, що за часів депресії, коли середній американець розуміє, що йому не до снаги ні новий будинок, ні гідні пенсійні накопичення, він знаходить утіху в доступних магазинах одягу і електроніки.

"Для людей, які страждають на шопоголізм, економічний чинник став лише додатковим стресом, але не позбавив пристрасті до купівель. Подібно до алкоголіків, які готові втратити роботу і сім`ю, аби лише випити, вони діють за тією ж схемою"