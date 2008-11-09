Cherry врізався у Volkswagen: 4 загиблих
10:52, 09 листопада 2008Разное
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Ще 3 осіб - у лікарні
Вчора о 12.55 у Любашівському районі Одеської області водій легкового автомобіля „Чері-Тігго” допустив зіткнення з мікроавтобусом „Фольксваген LT-35”, що рухався попереду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 пасажири мікроавтобусу, ще 3 осіб у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до центральної райлікарні.
Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці ДТП працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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