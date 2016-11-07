Київстар відзвітував про стрімке зростання фінансових показників в 3-му кварталі

3G-послуги доступні для 52% населення України

131% зростання споживання дата-трафіку на клієнта

18,3% зростання EBITDA

У липні-вересні 2016 року загальна виручка Київстар збільшилася на 9%, до 3,922 млрд грн. Це стало можливим як завдяки розвитку мережі 3G, так і зростанню споживання послуг голосового зв'язку та інтернету. А найголовніше – завдяки популярності тарифних планів, орієнтованих на користувачів смартфонів. Нагадаємо, що Київстар першим серед телеком-операторів України запропонував клієнтам необмежений доступ до соцмереж, можливість слухати музику та дивитися відео онлайн без обмежень. У результаті в 3 кварталі 2016 року доходи від реалізації послуг мобільної передачі даних зросли на 61%.

«Українці стали більше розмовляти і використовувати послуги 3G – за даними третього кварталу MOU виросло до 537 хвилин, а трафік 3G-даних у нашій мережі – до 9111 ТБ», – говорить Петро Чернишов, президент Київстар.

У 3-му кварталі 2016 року Київстар продовжував розвивати мережу 3G, яка охоплює територію, де проживає 52% населення країни, в той час як на кінець 2015 року охоплення було 35%.

Виручка від реалізації послуг фіксованого інтернету збільшилася на 10% у порівнянні з 3-м кварталом 2015 року та склала 261 млн грн, в основному за рахунок послуги «Домашній Інтернет». Доходи від цього сервісу виросли на 13% у порівнянні з тим же періодом минулого року. Досягти таких результатів вдалося за рахунок привабливих пропозицій для клієнтів.

З огляду на те, що в 3-му кварталі 2016 року була здійснена реактивація користувачів у Східній Україні, клієнтська база Київстар збільшилася на 2%, до 26,3 млн абонентів. Компанія припускає, що в четвертому кварталі цього року дане коливання абонентської бази буде нівельоване.

У 3-му кварталі 2016 року показник EBITDA збільшився на 18% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 2,2 млрд грн. Маржа EBITDA виросла на 4,3 процентного пункту та склала 55,3%. Капітальні витрати в 3-му кварталі 2016 року склали 860 млн грн.

«Ми створюємо для наших абонентів рівні можливості та піклуємося про те, щоб кожен українець міг використовувати всі переваги 3G-інтернету. Тому Київстар продовжує підтримувати розвиток в Україні нових технологій: за 9 місяців 2016 року наші інвестиції склали 1,8 млрд грн. Також у 3 кварталі ми забезпечили масштабне охоплення 3G-зв'язком великих населених пунктів у зоні АТО. На сьогодні ми – єдиний оператор, який забезпечує населення цього регіону послугами 3G», – коментує Петро Чернишов.