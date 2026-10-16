У разі перемоги РФ з України виїдуть ще 20 мільйонів людей, - Зеленський

На думку Зеленського, Європі треба готуватися до прийому десятків мільйонів біженців, якщо Україна не встоїть.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі перемоги Росії у війні до Європи можуть виїхати до 20 мільйонів українців. Про це він заявив 16 жовтня під час спілкування з журналістами на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, пише Politico.

За словами українського президента, російські обстріли змушують людей залишати країну, а Москва не демонструє готовності зупинити війну.

"Росія вбиває нас", – заявив Зеленський, наголосивши, що українців "виштовхують" із власної країни. "

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Президент підкреслив, що Росія "не хоче зупинятися".

Як зазначає видання, на початку повномасштабного вторгнення мільйони українців були змушені виїхати за кордон. Це вже спричинило найбільшу та найшвидшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни. Нині, за даними Eurostat, понад 4 мільйони громадян України перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом.

Нове попередження Зеленського пролунало напередодні п’ятої зими повномасштабної війни, яка, як очікується, буде особливо складною через російські бомбардування.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, Росія посилила удари по Києву, використовуючи нові швидкісні безпілотники, які українська ППО поки не може стабільно перехоплювати. Постійні тривоги, перебої з електрикою та водою, а також загроза знищення інфраструктури перетворили життя мешканців столиці на щоденну боротьбу.

При цьому статистика показує, що вересень став найкривавішим місяцем війни за увесь час. Кількість жертв серед цивільного населення України зросла на 85% порівняно з вереснем минулого року: загинуло щонайменше 328 людей і понад 2 тисячі отримали поранення.

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