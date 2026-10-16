Новий опалювальний сезон: у Мінсоцполітики розповіли, як оформити субсидію

Опалювальну субсидію нараховують за період із 16 жовтня до 15 квітня включно.

Україна наблизилася до початку опалювального сезону 2026–2027 років. Для багатьох людей зараз актуальне питання оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. У Мінсоцполітики розповіли, як подати заяву на субсидію.

Для більшості громадян Пенсійний фонд перерахує субсидію автоматично.

"Для більшості людей, яким житлову субсидію вже призначено, Пенсійний фонд перерахує її автоматично. Повторно подавати заяву не потрібно, якщо обставини, що впливають на право або на розмір субсидії, не змінилися", – зазначили у Мінсоцполітики.

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Подати заяву на субсидію потрібно тим, хто оформлює її вперше, кому відмовили в призначенні допомоги на неопалювальний сезон, а також домогосподарствам, у яких змінилися обставини, що можуть вплинути на право отримання виплат.

Заяву та декларацію можна подати до Пенсійного фонду особисто, надіслати поштою або оформити онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ. Також документи приймають у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через уповноважених представників територіальних громад.

"Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із його початку (з жовтня) – за умови, що право на неї вже виникло", – зазначили у Мінсоцполітики.

Опалювальну субсидію призначають на період із 16 жовтня до 15 квітня включно. За жовтень допомогу розрахують за 16 днів – із 16-го до 31-го числа, незалежно від того, скільки днів фактично надавалася послуга. Кошти за жовтень виплатять у листопаді.

Під час розрахунку субсидії можуть враховувати витрати на теплову енергію, природний газ та електроенергію, які використовують для централізованого, автономного чи індивідуального опалення.

Перевірити субсидію можна буде в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".

Новий опалювальний сезон – інші новини

Сьогодні, 16 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон. За словами мера столиці Віталія Кличка, у частині Дніпровського та Дарницького районів тепло поки не подаватимуть через значні пошкодження енергооб’єкта, якого він зазнав нещодавно. Наразі там тривають відновлювальні роботи.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко застерігав, що взимку найбільші проблеми можуть виникнути в районах Києва, які отримують тепло та електроенергію від великих ТЕЦ.

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