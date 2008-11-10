Ющенко: автомобілебудування - стратегічна сфера

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за збільшення частки національного виробництва в автомобільній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час наради з виробниками автомобільної техніки України щодо ситуації в галузі і заходів з подолання кризових явищ, яка проходить в Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що національне автомобілебудівництво - це стратегічна сфера для української економіки, і нагадав, що раніше були зроблені кроки, метою яких було «дати шанс національному товаровиробнику» в цій галузі.

Президент сказав, що це були пільги в фіскальній, земельній сфері та інші. За словами В.ЮЩЕНКА, «такого роду преференції мають бути, якщо ми хочемо підтримати національного товаровиробника на ринку». За словами глави держави, така політика дала позитивний результат, було розширено ринок і попит на українські автомобілі.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, було суттєво збільшено долю автомобілів національного товаровиробника, зокрема, зараз вона становить більше половини від усього автомобільного ринку.

Водночас В.ЮЩЕНКО поставив запитання, чи вплинули ці преференції, які були введені з 2000 року, на повноцінне національне автомобільне виробництво. Відповідаючи на своє ж запитання, В.ЮЩЕНКО сказав, що «швидше за все - ні». Зокрема, за його словами, залишається достатньо відчутною доля імпорту як самих автомобілів, так і кузовів та інших запчастин.

Президент підкреслив, що необхідно зробити більший акцент на національного товаровиробника у цій галузі.

В ході наради він закликав представників підприємств автомобільної промисловості надати свої пропозиції для покращення ситуації в галузі і пообіцяв винести це питання на обговорення 12 листопада на загальноукраїнську нараду, яка буде присвячена заходам для виходу з економічної кризи в різних галузях.