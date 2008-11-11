ДТП в Києві: каша з вісьмох автомобілів (фото)

18:14, 11 листопада 2008
Разное
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Винуватець - нетверезий водій Daewoo

У Києві Daewoo протаранив одразу 7 автомобілів!

За попередніми даними, автомобіль Daewoo з нетверезим водієм за кермом рухався вулицею Ушакова у напрямі вул. Уборевича. Водій перевищив швидкість, не впорався з кермуванням, подряпав припаркований Toyota Land Cruiser, після чого на повній швидкості влетів в зад ВАЗ-2107. Від удару Daewoo відкинуло вбік, він прочесав весь лівий бік Subaru і врізався в зад «сімки» BMW, яку відкинуло до «Таврії» і ВАЗ-2108. Від удару ВАЗ також зрушив вперед і злегка торкнувся бампером припаркованого попереду Mitsubishi Lancer, повідомляє "Друга смуга".

Загалом в аварії постраждало 8 автомобілів, але ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

Всі фото "Другої смуги"

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