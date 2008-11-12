Барак Обама закликав Буша терміново допомогти автобудівникам

Барак Обама, обраний президент США, закликав Джоржда Буша терміново допомогти "Великій трійці" американських автовиробників - ще до того, як Обама офіційно вступить в нову посаду. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелозі і сенатор Гарі Рейд закликають виділити на ці цілі кошти з 700-мільярдного бюджету, який призначається для допомоги фінансовому сектору США.

Барак Обама виділив автомобільну промисловість ще на своїй першій прес-конференції у п`ятницю: "Перш за все, нам потрібний план з порятунку середнього класу. Необхідно допомогти тим, хто позбувся зарплат і заощаджень. По-друге, перебудови потребує наша автопромисловість - нам потрібно скоротити споживання палива...”

Нагадаємо, що корпорації Ford, GM і Chrysler зазнають великих збитків - за останній квартал цього року GM втратив 4,2 мільярда доларів, а Ford 2,98 мільярда. У понеділок, після висновку аналітиків Deutsche Bank про можливість банкрутства корпорації GM, її акції впали на 23 відсотки і досягли рівня 1949 року, повідомляє Wall Street Journal. "Навіть якщо GM уникне банкрутства, майбутнє компанії буде, швидше за все, схожим на банкрутство", - зазначається в звіті.

Автолента.ру