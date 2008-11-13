У Донецькій області причеп КамАЗа протаранив автобус: двоє загиблих

У Донецькій області внаслідок зіткнення причепа з автобусом загинули дві особи, ще п`ятеро травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління Державтоінспекції, 12 листопада на автодорозі "Олександрівка - Красноармійськ – Константинополь" у Великоновоселківському районі 32-річний водій автомобіля «КамАЗ» з причепом під час переїзду моста, за попередньою версією, не вибрав безпечної швидкості руху, через що причіп підкинуло, що призвело до відкриття тягово-зчіпного механізму. Причіп від`єднався і виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося його зіткнення з автобусом «Рута». У результаті 60-річний водій автобуса і 70-річна жінка-пасажир загинули на місці, ще 5 пасажирів автобуса зазнали травм і були доправлені в лікарню. Обставини аварії розслідуються.

В облуправлінні ДАІ уточнили, що загалом 12 листопада на автодорогах області сталося 83 дорожньо-транспортні події, в яких 3 особи загинули і 34 зазнали травм.