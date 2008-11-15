У Черкасах маршрутка влетіла в електроопору: травмовані 12 людей

У Черкасах внаслідок зіткнення маршрутного таксі з електроопорою травмовано 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 14 листопада водій маршрутного мікроавтобусу „Iveco”, що рухався за маршрутом Черкаси-Канів, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із електроопорою.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобус перекинувся, при цьому постраждали 12 пасажирів, із них 4 були госпіталізовані з травмами різних ступенів тяжкості до лікарні.

Усього за добу на території країни зареєстрована понад 100 ДТП, в яких загинули 13 осіб, а 131 людина травмована.