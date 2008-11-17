BMW врізався у Cherry: загинули 6 людей

У Севастополі в результаті зіткнення двох легковиків загинули 6 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 14.22 поблизу села Гончарне Балаклавського району, на автодорозі Севастополь – Ялта. Водій легкового автомобіля «BMW» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем «Cherry».

Правоохоронними органами проводиться розслідування.