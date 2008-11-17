В Україні минулої доби в дорожніх аваріях загинули 30 людей

В Україні минулої доби сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, в яких 30 осіб загинули і 161 особа травмована.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вчора у Харкові в дорожньо-транспортній пригоді загинули 5 осіб, серед них 1 дитина, 1995 року народження, ще 1 людина з травмами різних ступенів важкості госпіталізована. Аварія сталася в результаті зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ-21099» з легковим автомобілем «ВАЗ-2107».

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Правоохоронними органами проводиться розслідування.