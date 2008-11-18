"Монгольф’єрія": перший в Україні фестиваль теплових аеростатів

20-23 листопада у Білій Церкві Київської області відбудеться перший фестиваль теплових аеростатів «Монгольф’єрія».

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН пілот, президент Київського повітроплавного товариства Владислав КЛИМЕНКО.

За його словами, фестиваль, організатором якого виступила очолювана ним організація, присвячено 225-річчю першого польоту людини на повітряній кулі.

Програмою фестивалю передбачено як спортивні змагання пілотів, так і благодійну акцію “Небо для всіх”. Зокрема, планується катання на повітряних кулях людей з обмеженими можливостями, які приїдуть на фестиваль з Одеси, Вінниці, Києва. Також організатори проведуть збір коштів для придбання повітряної кулі зі спеціальною корзиною з дверцятами для зручного користування інвалідів-візочників чи людей з іншими обмеженими можливостями пересування. За час фестивалю планують зібрати близько 50 тис. євро, бо саме стільки коштує в середньому така повітряна куля.

У свою чергу ще один організатор фестивалю - пілот, депутат Макарівської райради Сергій СКАЛЬКО повідомив, що участь у змаганнях візьмуть близько 20 екіпажів з України, Росії та Грузії і стільки ж повітряних куль.

За його словами, мета заходу – привернути увагу якнайбільшої кількості людей до цього виду спорту та розваг і збільшити кількість людей, які б розділили це захоплення.

Фестиваль повітряних куль планується зробити щорічним.

Як повідомив С.СКАЛЬКО, на фестивалі заплановано виступи повітроплавців-професіоналів. Передбачені також катання на повітряних кулях гостей фестивалю за “порівнянно невеликий внесок” на розвиток повітроплавання, при тому, що середня вартість такої послуги зазвичай в середньому становить близько 300 євро за годинну подорож.

За інформацією організаторів, у рамках фестивалю буде проведено конкурс тематичного малюнку серед учнів однієї зі шкіл Білої Церкви. Переможець зможе потім взяти участь у міжнародному конкурсі у Швейцарії.

У суботу, 22 листопада, учасники фестивалю візьмуть участь у всеукраїнській акції вшанування жертв Голодомору “Засвіти свічку” – аеронавти одночасно запалять пальники усіх теплових аеростатів.

За словами С.СКАЛЬКА, бюджет фестивалю становить, за попередніми підрахунками, близько 200 тис. грн. До фінансування залучаються також кошти спонсорів і добровільні внески та пожертви від прихильників повітроплавання.

Як повідомили учасники прес-конференції, в Україні є лише 20-30 професійних пілотів-аеронавтів, і серед них відповідні ліцензії мають дві жінки.

*** 21 листопада 1783 року відбувся перший політ людини на тепловій кулі. Аеростат був створений братами-винахідниками, французами Жозефом та Етьєном Монгольф’єрами. Під час першого польоту пілоти – Пілатр де Розье та маркіз д’Арланд протрималися у повітрі 25 хвилин, пролетівши близько 9 кілометрів.