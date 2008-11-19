У ДАІ кажуть, що «мажори» на іномарках знову знахабніли

У другий день дії нових штрафів водії престижних іномарок скоїли удвічі більше порушень, ніж учора.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, упродовж доби працівниками Державтоінспекції виявлено 6452 порушення Правил дорожнього руху, з яких 755 порушень скоїли водії престижних іномарок (учора - 403).

Керували транспортними засобами у нетверезому стані 442 водії.

Минулої доби сталася 91 дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, що на 45% менше, порівняно з відповідним періодом часу минулого року. Внаслідок у цих ДТП 12 людей загинуло (менше на 66,7%) та 98 травмовано (менше на 49,2%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі і систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.