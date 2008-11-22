Ющенко оголосив акваторію Чорного моря ботанічним заказником

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив природну акваторію Чорного моря “Філофорне поле Зернова” ботанічним заказником загальнодержавного значення.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Загальна площа поля складає 4025 квадратних кілометрів.

Глава держави доручив Кабінету міністрів забезпечити у тримісячний строк затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова», а також передачу акваторії, оголошеної цим Указом заказником загальнодержавного значення, під охорону науково-дослідній установі «Український науковий центр екології моря», що належить до сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, з оформленням охоронного зобов`язання.

Довідка УНІАН. Згідно з пояснювальною запискою до проекту Указу Президента, підготовленого Мінприроди, створення в північно-західному регіоні Чорного моря ботанічного заказника загальнодержавного значення обумовлено нагальною потребою збереження та відновлення унікального природного комплексу, одним із компонентів якого є скупчення водорості Філофора псевдорогата (Phyllophora pseudoceranoides) та Сфацелярія наскельна (Sphacelaria saxatilis), які занесені до Червоної книги України та які поширені лише в цій частині Чорного моря.

Оголошення частини акваторії Чорного моря природоохоронною територією сприятиме не лише поліпшенню якості морського середовища, припиненню деградаційних процесів та забезпеченню збереження зазначеної морської акваторії як цілісної морської екосистеми, що в свою чергу сприятиме покращенню стану довкілля Чорного моря та відновленню морських природних ресурсів, а й забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Конвенції про захист Чорного моря від забруднення.