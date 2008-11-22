На згадку про старий стадіон "Динамо" болільникам роздадуть його крісла

На згадку про старий стадіон московського "Динамо" в Петровському парку, де 22 листопада буде зіграний останній перед тотальною реконструкцією арени футбольний матч, всім бажаючим болільникам безкоштовно роздадуть крісла стадіонів. Про це повідомляється у зверненні клубу болільників "Динамо" до шанувальників команди, оприлюдненим на офіційному сайті столичного клубу.

"Для болільників-колекціонерів протягом наступного після гри тижня з 24 по 28 листопада в офісі "Клубу Болільників" щодня всім охочим безплатно на спомин роздаватимуть крісла з трибун стадіону", - зазначається в зверненні. У ньому також міститься заклик "не "розбирати" стадіон самовільно" і попередження про те, що спробам виносити конструкції стадіону та крісла з трибун перешкоджатиме міліція, аж до оформлення статті 158 КК РФ (крадіжка).

Стадіон "Динамо" в Петровському парку був збудований в 1923-29 рр. До введення в дію в 1956 році центрального стадіону імені Леніна в Лужниках був головним стадіоном СРСР.

РІА “Новости”