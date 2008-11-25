Попит на залізничні квитки на новорічні рейси знизився на 10%

Попит на квитки на новорічні рейси у касах Південно-Західної залізниці знизився на 10%, порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив заступник начальника Південно-Західної залізниці Олександр ТОЛКАЧОВ.

Звертаючись до громадян, О.ТОЛКАЧОВ зауважив, що нині залізничні квитки є в продажу в касах.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо попередження спекуляцій залізничними квитками завдяки внесенню до них паспортних даних пасажирів, О.ТОЛКАЧОВ сказав: «Повертатися до «фамільних» квитків ми не бачимо необхідності».

У свою чергу присутня на прес-конференції начальник Українського центру з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті Ольга ЛЕВЧУН зазначила, що на сьогодні у касах попереднього продажу залізничних квитків, яких, зокрема, в Києві налічується близько 80, спостерігається спад на замовлення квитків, в тому числі й серед організованих екскурсійних та туристичних груп, які, зазвичай, замовляють квитки на рейси до новорічних свят заздалегідь.