Названо найвродливішу жінку всіх часів (фото)

Легенду Голлівуду Одрі Хепберн названо найвродливішою жінкою всіх часів за версією британського журналу "New Woman Magazine". В опитуванні взяли участь п`ять тисяч читачок, повідомила телекомпанія Sky News.

Чотири з п`ятьох "ікон" першої п`ятірки виявилися кінозірками минулого: окрім Одрі Хепберн, верхні рядки хіт-параду посіли Грейс Келлі, Софі Лорен і Мерілін Монро. Замикає першу п`ятірку американська топ-модель Сінді Кроуфорд.

До десятки найвродливіших жінок потрапили також Анджеліна Джолі, Кетрін Зета-Джонс, принцеса Діана, Халле Беррі і Скарлетт Йохансон. Скандальна топ-модель Кейт Мосс посідає 11-й рядок, а кінозірка Елізабет Тейлор - 12-й. Єдина росіянка в цьому списку - Анна Курникова - замикає хіт-парад під номером 100.

Лента.ру