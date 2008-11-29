Чоловіки в умовах фінкризи заощаджують на коханках

Світова фінансова криза позначилася на особистому житті бельгійців - через економічні складнощі 12% чоловіків, що живуть у Фландрії, заявили про намір розлучитися з коханками, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на дані проведеного в регіоні опитування. При цьому 60% респондентів зважають чи скоротити істотно витрати на придбання подарунків для коханок.

Про те, скільки чоловіків брали участь в опитуванні і коли він проводився, не повідомляється.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, близько 70 тисяч бельгійців в умовах світової фінансової кризи можуть втратити роботу впродовж 2009 року.

За різними оцінками, з червня ц.р. безробітними в Бельгії стали від 4,5 до 5 тисяч осіб.

Населення Бельгії - 10,5 мільйона осіб, з них що працюють - приблизно 4,5 мільйона. За офіційною статистикою, в країні наразі зареєстровано 300 тисяч безробітних.

Згідно з інформацією франкомовного журналу "Віф-Експрес", в період з липня по вересень цього року про банкрутство оголосили 1,804 тисячі бельгійських підприємств, що на 18,1% вище показника того ж періоду 2007 року.