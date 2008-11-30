Суд дозволив продавати лялькових Саркозі, але із спеціальним ярликом

Апеляційний суд Парижа дозволив продавати ляльок вуду з обличчям Саркозі, додавши їм ярлик "замах на гідність президента", повідомляє радіостанція France Info.

Незабаром два місяці як видавництво K&B, що належить компанії Tear Prod, продає скандальних ляльок як додаток до брошури з жартівливою біографією президента і посібником з чаклунства, а також набір з 12 голок.

Саркозі подав на компанію до суду, звинувачуючи в незаконному використанні його зображення. Але наприкінці жовтня Суд вищої інстанції Парижа відмовив президентові в проханні вилучити ляльок з продажу, визнавши правомірним таке відтворення образу глави держави як публічної особи.

Президент подав апеляцію, і тепер, як затверджує його адвокат Тьєррі Ерцог, позивач цілком задоволений.

Апеляційний суд у п`ятницю не погодився вимагати вилучення ляльок з продажу, щоб не порушувати свободу слова, проте ухвалив, що вони повинні продаватися із спеціальним ярликом, що попереджає: товар "чинить замах на гідність президента республіки".

Як зазначено в рішенні суду, "спонукання читача колоти ляльку, що додається до видання, голками, що додаються, на знак символічного спричинення фізичної шкоди, становить собою замах на особисту гідність пана Саркозі".

Поки що брошуру і ляльку Саркозі можна купити без ярлика в інтернет-магазині за 14 євро і 21 центів.

РІА “Новости”