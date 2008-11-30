Вибух на Луганщині: шахтар підірвався у себе вдома
12:45, 30 листопада 2008Разное
860 0
Проводиться розслідування
Вчора о 18.43 у місті Первомайськ Луганської області в квартирі, де проживав 50-річний шахтний майстер із підривних робіт, стався вибух вугленітової шашки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, чоловік із тяжкими травмами був госпіталізований до міської лікарні, в якій помер.
Інші мешканці та конструкції п’ятиповерхового будинку не постраждали.
Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter