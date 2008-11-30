Вибух на Луганщині: шахтар підірвався у себе вдома

Вчора о 18.43 у місті Первомайськ Луганської області в квартирі, де проживав 50-річний шахтний майстер із підривних робіт, стався вибух вугленітової шашки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, чоловік із тяжкими травмами був госпіталізований до міської лікарні, в якій помер.

Інші мешканці та конструкції п’ятиповерхового будинку не постраждали.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.