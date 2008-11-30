95 євро за кинутий недопалок або жуйку

У Гаазі (Нідерланди) з початку нового року почне діяти закон про чистоту вулиць, серед правил якого – штраф за кинутий на землю недопалок або жувальну гумку. Сума штрафу - 95 євро, повідомила прес-служба муніципалітету цього міста.

Таким чином, гаагська влада має намір зробити додатковий внесок в чистоту міських вулиць і площ, а також знизити витрати на їхнє прибирання. "Досі ми витрачаємо величезні суми грошей на підтримку чистоти в Гаазі, і це - просто гріх", - сказав муніципальний радник агентству РІА «Новости». Ще рік тому, представляючи план "Гаага - чисте місто", він заявив про намір покінчити зі звичкою несвідомих громадян смітити на вулиці. Ця проблема стала ще актуальнішою, оскільки в липні в Нідерландах було запроваджено заборону на куріння в кафе і ресторанах, і курці заполонили вулиці.

Протягом грудня гаагська влада проведе спеціальну інформаційну кампанію, в якій жителів буде попереджено про штрафні заходи.

Стежити за чистотою і виписувати штрафи будуть спеціально підготовлені для цього службовці. У березні-квітні на вулицях і площах Гааги буде встановлено нові урни зі спеціальним відділенням для недопалків.

Наразі у місті стоять близько 5 тисяч урн різних форм і розмірів. Їх замінять на нові, всюди однакової форми. В місцях активного відвідування, зокрема, в центрі і в приморських районах урн буде більше, ніж в житлових кварталах. Додаткову кількість урн також встановлять біля кафе і ресторанів, багато відвідувачів яких, у зв`язку з вищезазначеною забороною, часто виходять палити на вулицю.