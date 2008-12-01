У київському метро на рейки впала людина, потяги зупинилися

Через падіння чоловіка на рейки на станції метро «Житомирська» Святошинсько-Броварської лінії зупинено рух потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену, подія сталася приблизно о 8.30. Станом на 9.20 на ділянці лінії рух потягів у бік центру не відновлено.

«Людина в нас лежить на рейках. Більше поки що ніякої інформації немає», - повідомила начальник прес-служби метрополітену Надія ШУМАК.

Вона сказала, що поки що не знає точно, як організовано рух потягів, але найімовірніше, перекрито ділянку від кінцевої станції Святошинсько-Броварської лінії до «найближчого розвороту», тобто від станції «Академмістечко» до «Шулявської».

Всю інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

За даними УНІАН, від станції метро «Політехнічний інститут» потяги до станції «Хрещатик» ходять у нормальному режимі.