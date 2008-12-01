Іспанія може визнати водійські права України

Україна та Іспанія у ході переговорів з консульсько-правових питань досягли принципової домовленості вжити заходів для прискорення підписання угоди про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За словами В.КИРИЛИЧА, у ході цих консультацій, які відбулися в Києві 26 листопада, були узгоджені порядок і строки здійснення обміну інформацією, необхідної для підтвердження автентичності посвідчень водія та подальшого їх обміну.

Було домовлено завершити у найкоротші терміни опрацювання інших технічних питань, які є передумовою для реалізації положень угоди.

Під час обговорення стану виконання угоди між Україною та Євросоюзом про спрощення оформлення віз було розглянуто конкретні випадки порушень іспанською стороною положень цієї угоди і наголошено на необхідності виправлення ситуації.

Крім того, іспанська сторона запевнила Україну у підтримці в подальшому просуванні безвізового діалогу з ЄС, який був офіційно започаткований у Брюсселі 29 жовтня.