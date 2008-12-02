Нові ціни на розблокування коліс у Києві (по зонах)

У Києві діють нові тарифи за розблокування коліс та евакуацію транспортних засобів на штраф-майданчик. Відповідні тарифи оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Як сьогодні повідомили УНІАН в комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс», нові тарифи на блокування та розблокування коліс припаркованих з порушеннями транспортних засобів діють з 1 листопада ц.р. Нові тарифи за евакуацію були введені на місяць раніше.

Згідно з оприлюдненою інформацією, водій при блокуванні коліс його автомобіля повинен сплатити за розблокування від 150 до 300 грн. Тариф встановлено відповідно до зони паркування.

Так, у І зоні (у межах пл. Європейська, вул. Трьохсвятительська, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, площа Льва Толстого, вул. Велика Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Еспланадна, вул. Басейна, вул. Шовковична, вул. Грушевського, пл. Європейська) розмір плати найдорожчий – 300 грн. за один транспортний засіб.

У ІІ зоні (вул. Ярославська, пров. Ярославський, вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, вул. Артема, вул. Мельникова, вул. О.Теліги, вул. Довженка, вул. Індустріальна, бул. Чоколівський, пр. Червонозоряний, площа Московська, бул. Дружби Народів, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька) цей тариф затверджено на рівні 222 грн.

У ІІІ (інші вулиці м. Києва від меж ІІ територіальної зони до меж м. Києва) – 150 грн.

Раніше тариф за блокування-розблокування коліс транспортних засобів становив 100 грн. по всьому Києву.

Тариф за евакуацію автомобіля на штраф-майданчик залежить від категорії, до якої віднесено транспортний засіб.

Найдешевше обійдеться забрати машину зі штраф майданчика власникам ВАЗів, ГАЗів, ОКИ, ЗАЗів, “Москвичів” та автомобілів “Волинь” - це машини І-ї категорії. Для них тариф за доставку евакуатором машини на спецмайданчик встановлено в розмірі 13 грн. за 1 км, завантаження та розвантаження машини – 200 грн.

До ІІ категорії віднесено автомобілі з об’ємом двигуна до 1,5 тис. куб. см включно. Для них, відповідно, затверджено тариф 15 грн. та 250 грн.

ІІІ категорію складають машини з об’ємом двигуна від 1,5 тис. куб. см до 1,8 тис. куб. см включно. Для них затверджено вартість доставки авто на штраф майданчик – 20 грн. за 1 км, та вартість завантаження та розвантаження машини на (з) евакуатор – 300 грн.

До IV категорії належать транспортні засоби з об’ємом двигуна від 1,8 тис. куб. см до 2,5 тис. куб см: відповідно тарифи складають 30 грн. за км та 400 грн.

За машину з об’ємом двигуна від 2,5 тис. куб. см до 3,5 тис. куб. см власнику доведеться сплатити 40 грн. за кожен кілометр відстані до штраф майданчика з місця паркування та 500 грн. за завантаження-розвантаження.

Господарям автомобілів з об’ємом двигуна понад 3,5 тис. куб. см встановлені найвищі тарифи – 50 грн. за км та 600 грн. за завантаження та розвантаження транспортного засобу.