Хто довше працює, той раніше вмирає

Хто щодня допізна працює в офісі або на заводі, ризикує заробити гіпертонію.

Такого висновку дійшли учені з Університету Каліфорнії в Ірвіні, які в результаті проведеного дослідження встановили давно передбачуваний зв`язок між роботою і здоров`ям. Колишні дослідження вже демонстрували, що ті співробітники, які регулярно затримуються на службі, більше схильні до ризику різних захворювань, травм, серцевих нападів. Жінки, які працюють допізна, більше палять і їдять похапцем, а також менше займаються спортом, ніж інші.

Важливо те, що навіть декілька годин перепрацювань в тиждень можуть спричиняти негативну дію на організм. В порівнянні з тими, хто працює не більше 40 годин в тиждень, ризик заробити високий тиск у співробітників, які трудяться від 41 до 50 годин, збільшується на 14%. У людей, що працюють понад 51 годину в тиждень, показник зростає на 29%.

Інопреса