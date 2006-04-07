Чого Ющенко чекає від “безсмертних” політиків?

Пани політики чухаються, місяців через два депутати складатимуть присягу. Потім місяць сваритимуться за склад уряду та структуру парламенту. Тримають у невизначеності людей, провокують корупцію...

Як же це так: вибори пройшли, а з програмою досі визначеності нема? Р.Безсмертному не вистачає „протоколу про розбіжності учасників коаліції”. Воістину безсмертний цей чиновний, радянський стиль „тянуть и не пущать”. Перепиваються пани щовечора чи ще яка хвороба на їхню голову?

Вибори НУ порівняно програла, то що Ющенко ще такого чекає від таких безсмертних політиків?

Були б політики здорові, то давно зрозуміли б, що Батьківщині в такій скруті дешевше було б, якби функції прем’єр-міністра одночасно виконував Президент (як у США). Та й 450 лобістів-пустобрехів у парламенті, де кричать, свистять, гудуть в дудки, чубляться, блокують трибуну – надто дорогий цирк. Україна показала б прогресивний приклад світові, якби обрала професійний 2-палатний парламент у складі Ради Фахівців та Сенату Земель. Та й технологію законодавства слід удосконалити.

Ґвалтують за посаду прем’єр-міністра яскраву особистість з актуальною риторикою, симпатичну жінку, досвідчену в політиці і в бізнесі. Подумали б, як народ переживе наступну зиму. З такими „успіхами”, як зараз – розірвати можуть! „Добрі” сусіди сплять і бачать громадянську війну в Україні. Вдячні були б, що є така - бажаюча на провальну посаду. Ну, оберіть чесного керівника рахункової палати, стежте за бюджетом, прозоро контролюйте роботу уряду, може, Мороза спікером оберіть.

Та ж дайте людині шанс виконати обіцяне-підписане.

Мужики, поводьтесь чемно з жінкою. Програли – не ревнуйте, не панікуйте, не смішіть людей.

Слава Богу, народ, у більшості, уже не вірить надутим авторитетам з банальними промовами, туманними натяками, замріяною мімікою, піднятими вверх очима й губою, випнутою вперед.

Анатолій Вишневський, місто не вказане