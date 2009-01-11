Президент Латвії більше не говоритиме з журналістами російською

Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС більше не спілкуватиметься з російськомовними журналістами російською мовою.

Як передає Gazeta.ru, підтвердила в неділю прес-секретар глави держави Ілзе РАССА.

Про свій намір припинити спілкування з журналістами російською В.ЗАТЛЕРС раніше заявляв латвійському радіо.

«У Латвії одна державна мова - латвійська», - сказав Президент, пояснюючи своє рішення.

Він висловив сподівання, що це рішення не викличе невдоволення російськомовного населення Латвії, яке становить близько 44%.

В.ЗАТЛЕРС обійняв пост Президента в 2007 році. На цій посаді він замінив Вайру Віке-ФРЕЙБЕРГ, яка керувала республікою 8 років. У перші місяці свого президентства В.ЗАТЛЕРС давав прес-конференції двома мовами - російською і латвійською.