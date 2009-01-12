Угорська поліція перевірятиме зимові шини у іноземців

Угорщина посилює контроль за технічним станом автомобілів і застосуванням шин зимового зразка

Угорська поліція повідомила про посилення контролю за технічним станом автомобілів і застосуванням шин зимового зразка. Про це УНІАН повідомив прес-секретар Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО.

За його словами, повідомлення про це надійшло керівництву Чопського прикордонного загону від поліції Угорської Республіки. В нім, зокрема, йдеться про те, що будуть прийняті жорсткіші заходи (штрафи) до громадян, які подорожують територією Угорської Республіки на автомобілі використовуючи транспортні засоби з порушенням встановлених норм правил дорожнього руху.

Особливу увагу, йдеться далі в повідомленні, буде звернено на технічний стан транспортних засобів і застосування автомобільних шин зимового зразка.

Причина застосування жорсткішого контролю - складні погодні умови. Тому діятиме він, як зазначає С.Бровко, впродовж всього зимового періоду.