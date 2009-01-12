Співробітникам литовських міністерств дозволили носити джинси

У кількох литовських міністерствах введено "джинсову п`ятницю", повідомляє Delfi.lt. Це означає, що в останній робочий день тижня співробітники можуть приходити на службу в одязі вільного стилю.

Така практика діятиме в міністерствах, якими керують представники Руху лібералів (однієї з політичних сил, що ввійшли до правлячої коаліції після недавніх виборів). Це Міністерство освіти і науки, Міністерство транспорту та Міністерство юстиції.

Міністр освіти Гінтарас Стяпонавічюс пояснив, що послаблення не стосуватимуться тих працівників, які цього дня повинні брати участь в офіційних зустрічах.

Зазначені міністерства не перші, де вводиться ця практика. Три роки тому, як зазначає агентство, "джинсова п`ятниця", була введена в Міністерстві закордонних справ Литви.

Лента.ру