У ДТП на трасі Чоп – Київ загинули троє людей
09:58, 12 січня 2009Разное
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Усього за добу - 46 автоаварій
Вчора о 5.35 поблизу селища Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області, на автошляху Чоп – Київ, зіткнулись два легкових автомобілі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинуло троє осіб.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 46 автоаварій, в яких 8 осіб загинуло і 59 травмовано.
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