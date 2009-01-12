У ДТП на трасі Чоп – Київ загинули троє людей

Усього за добу - 46 автоаварій

Вчора о 5.35 поблизу селища Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області, на автошляху Чоп – Київ, зіткнулись два легкових автомобілі. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинуло троє осіб. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Усього за добу на території України зареєстровано 46 автоаварій, в яких 8 осіб загинуло і 59 травмовано.

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