Комісар ЄС: якщо завтра газу не буде, я легко назву винних

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС каже, що якщо завтра не розпочнеться транзит газу, він зможе точно сказати, хто винен в цьому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні на прес-конференції після завершення надзвичайного засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС.

“Якщо цього не станеться (початку транзиту газу – УНІАН), я зможу реально сказати, хто відповідальний за ситуацію”, - сказав він.

Комісар зазначив, що до 8-ї години ранку за Брюсселем, всі спостерігачі вже перебуватимуть на вимірювальних станціях, і тому буде легше сказати, хто винен за затримку із транзитом.

У свою чергу присутній на прес-конференції міністр з питань промисловості та торгівлі головуючої в ЄС Чехії Марті РІМАН зазначив, що сьогодні неможливо сказати, хто був винен у припиненні постачання газу до Європи.

“Можливо ми ніколи не дізнаємося, хто був винним”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що постачання газу до Європи може бути відновлено 13 січня о 8-й ранку за середньоєвропейським часом (о 9-й за київським часом).