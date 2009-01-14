Водії сплатили майже 130 млн. грн. штрафів за новими тарифами

Від початку введення в дію в Україні нового законодавства у сфері безпеки дорожнього руху (з 17 листопада 2008 року) українські водії-порушники сплатили адмінштрафів на суму 128,5 млн. грн. із понад 208 млн. грн. нарахованих станом на 10 січня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України.

Всього ж, за інформацією ДАІ, протягом вказаного періоду працівниками Державтоінспекції задокументовано 886 650 порушень Правил дорожнього руху, із яких 727 957, які безпосередньо впливають на стан аварійності.