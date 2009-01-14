У Київському зоопарку помер жираф
12:07, 14 січня 2009Разное
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Тіло Рамі передали на експертизу
|Жираф Рамі
Як повідомляє прес-служба Київського зоопарку, 10 січня співробітники зоопарку, зайшовши у вольєру до жирафа, звернули увагу на його погане самопочуття. За словами головного ветлікаря зоопарку Андрія МАРУНЧИНА, ветеринарні лікарі вжили всіх можливих і неможливих заходів із врятування життя Рамі, але безуспішно. 13 січня жираф помер.
Зараз тіло Рамі передали на експертизу. Причини загибелі жирафа з`ясовуються.
Цей жираф був переданий столичному зоопарку в 2005 році зоопарком німецького міста Карлсрує.
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