У Київському зоопарку помер жираф Рамі.

Як повідомляє прес-служба Київського зоопарку, 10 січня співробітники зоопарку, зайшовши у вольєру до жирафа, звернули увагу на його погане самопочуття. За словами головного ветлікаря зоопарку Андрія МАРУНЧИНА, ветеринарні лікарі вжили всіх можливих і неможливих заходів із врятування життя Рамі, але безуспішно. 13 січня жираф помер.

Зараз тіло Рамі передали на експертизу. Причини загибелі жирафа з`ясовуються.

Цей жираф був переданий столичному зоопарку в 2005 році зоопарком німецького міста Карлсрує.