Верховний Суд показав євроекспертам свою автоматизовану систему

Верховний Суд України презентував експертам спільної Програми Євросоюзу і Ради Європи єдину автоматизовану систему діловодства ВСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, обговорення теми комп’ютеризації судів України та ознайомлення з функціонуванням єдиної автоматизованої системи діловодства Верховного Суду відбулися в рамках реалізації спільної Програми Євросоюзу і Ради Європи «Прозорість і ефективність судової системи України», яка офіційно стартувала 20 листопада 2008 року.

Перший заступник голови Верховного Суду України Петро ПИЛИПЧУК подякував представникам програми, зокрема, в.о. її керівника Наталії ВУТОВІЙ за бажання сприяти судовій владі України у вирішенні певних нагальних проблем.

За його словами, є кілька визначальних складових, що роблять судову владу дієвою, ефективною і такою, яка може забезпечити єдність судової системи та однакове застосування законодавства усіма судами України. Однією з цих складових, зауважив П.ПИЛИПЧУК, має стати єдина система автоматизованого документообігу судів України.

“Ми розуміємо важливість упровадження такої системи діловодства судів України, однак здійснити це наразі в межах всієї України через постійний брак фінансування судових установ практично неможливо. Тож ті автоматизовані системи, що вже діють в окремих судах, розрізнені й не адаптовані одна до одної”, – констатував П.ПИЛИПЧУК.

З метою створення у перспективі єдиної системи діловодства судів України і забезпечення, таким чином, однакового застосування судами законодавства, відкритості й прозорості діяльності судів, поліпшення доступу громадян до правосуддя й було розроблено з ініціативи керівництва Верховного Суду України єдину автоматизовану систему діловодства Верховного Суду України. За час її функціонування переконливо доведено й ефективність розробки, і те, що вона може стати базовою для впровадження єдиної системи судового документообігу по всій Україні.

Фахівці управління інформаційних ресурсів і технологій Верховного Суду України та представники розробника програми продемонстрували присутнім функціональні можливості презентованої системи. Експерти спільної Програми Євросоюзу і Ради Європи високо оцінили напрацювання українських колег.

“Поки що нічого подібного ми не зустрічали в судовій системі України, – резюмував, зокрема, Даймар ЛІЇВ. – І тепер очевидно, що на базі цієї системи можна розробляти уніфіковану концепцію єдиного документообігу в судах України”.

Обидві сторони висловилися за прискорення даного процесу, оскільки, за словами європейських представників, і так «занадто багато часу втрачено».