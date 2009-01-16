Черновецький «верх лиже, низ топче», або Про секрети успіху «мера всіх киян»

Думка

Черновецький таки знову всіх “зробив”!

Проїзд в громадському транспорті у Києві буде знижено. В метро на 30 копійок – з 2 гривень до 1 гривні 70 копійок, а в автобусі-тролейсусі-трамваї – на 50 копійок, з 2 гривень до 1 гривні 50 копійок. І все це, повідомили столичні медіа, – за ініціативою мера міста, батька та благодійника всіх киян Леоніда Михайловича Черновецького. Слава йому та респект!

Як сказав би Остап Бендер – конгеніально!

Виявляється, це не Антимонопольний комітету України протягом майже двох місяців “пресував” Черновецького, після чого він був змушений капітулювати і хоча б на дещицю знизити тарифи, а він сам, такий “білий та пухнастий”, звернувся до комітету з ініціативою знизити тарифи, а вже там пішли йому назустріч. В телесюжеті на телеканалі “ТРК Київ” Черновецький так і заявив: ” Ми з Олександром Івановичем ( голова АМКУ Мельниченко - УНІАН) сповідуємо християнську мораль, і я вирішив знизити тарифи…” Комітет же підтримав мера-благодійника, залишається лише формальність – рішення має схвалити Київрада. Але мер по-хазяйськи дав зрозуміти перед телекамерами, що з цим проблем не буде, рада підтримає, що їй скажуть.

Сила!

Це справді вміє лише Він – всіх “поиметь” і при цьому виступити “батьком та благодійником”. З чорного зробити біле і вийти сухим навіть не з води, а з тієї субстанції, яка пахне не зовсім як вода.

В чому Його секрет? Як це йому завжди вається?

Насамперед, треба визнати, це блискучий розум і такий же блискучий акторський талант. Лише найрозумніша людина може погодитись грати такого, м`яко кажучи, недалекого персонажа, якого часто зображав Черновецький. І лише видатний актор може зіграти його так майстерно! Коли ж потреба в образі відпадає, перед нами постає зовсім інший Черновецький. Де той пригальмований, недоумкуватий Льоня Космос, який півгодини підшуковував потрібне слово, ніс щось невпопад і мав вигляд пацієнта клініки певного профілю? А нема, каже Черновецький, впевнено підходить до мікрофона і веде прямий ефір так, що позаздрить багато наших “зіркових” телеведучих.

У цьому і є чи не головний секрет – завжди будь непередбачуваний. Ведуть дискусію в рамках якихось логічних аргументів – “коси” під загальмованого придурка. Закидають загальмованість та натякають на потяг до наркоти – підтягнись на турнікові перед телекамерами півтора десятки разів. Дадуть по предмету чоловічої гордості – кажи по голові. Чекатимуть судових розбором з тим, хто дав – скажи: я по-християнськи його прощаю.

Але це лише півуспіху.

Інші “півуспіху” Черновецького - він завжди домовляється з тими, кого не може подолати (принаймні, в цей момент) і по повній програмі “має” тих, хто безсилий перед ним самим. Абсолютно по Жванецькому: “верх лижет, низ топчет”. Коли ж “верх” уже можна не лизати, а топтати, ще й як його “топчет”!

Пригадаємо його перше “мерство”. Як він стелився перед пенсіонерами, інвалідами, малозабезпеченими та соціально незахищеними людьми! Як заглядав в рота, як молився за них! І як все змінилось з приходом в кабінет на Хрещатику, як швидко все забулось! З тих, кого обіцяли захищати, витискали все, що можна, так, для цирку, прикрашаючи все піарними акціями на ганку мерії. Але що вони могли йому вже зробити?

Зате ой як могли попсувати життя ті, хто склав більшість у мерії. І що з ним сталось, де вони тепер? Від блоку грізного опозиціонера Кличка залишились лише уламки. “Наша Україна” час від часу робила грізні заяви, але разом з ніби-то ненависним мером так присмокталась до “дерибану” столиці, що аж зачмокало. БЮТ про людське око ніби-то щось “категорично” та “рішуче” заперечував, але хто вже на те все дивися, коли у Черновецького виявилась і формальна, і неформальна більшість, а відтак - все місто як на блюдечці – з мільярдним бюджетом, з землею на ціну золота, з людьми. А все завдяки тому, що Він знає, з ким треба домовлятись, а кого “топтати”.

А потім були дострокові вибори. І знову він всіх “зробив”. “Молодого, перспективного” політика Катеринчука так “покористував”, що той, здається, ще довго пам’ятатиме. А як потім “покористував” “непримиримого” опозиціонера Зінченка! Той працював з експертами, пояснював киянам, як не можна залишати метро зі старими тарифами. Черновецький вчетверо підвищив ціну і все спихнув на Зінченка: це він мені підсунув!

І ось тепер “фінал апофеоз” з тарифами: Черновецький вирішив знизити їх, а Антимонопольний комітет його підтримав! Є тут логіка? Підняти тарифи, а потім звертатись до комітету, щоб знизити їх? Але Черновецького це не “довбе”. Він, як завжди, судячи з усього, домовився з тими, з ким змушений був домовитися. Тож комітет, на який тиснув уряд на чолі з Юлією Тимошенко, хутенько “підтримав” рішення про зниження цін аж( !) на 30 та 50 копійок. І це після того, як їх було піднято на півтори гривні.

Ті ж, хто для Чернівецького “низ”, як завжди, заплатять за все. Майже два місяці мільйони людей викладали за громадський транспорт не по 1,5-1,7 гривні, а по дві гривні. Столична “Газета по-киевски” підрахувала, що на “зайвих” 30-50 копійках кияни переплатили 18 мільйонів гривень, і ніхто, звісно, цієї різниці не поверне. Більше того, зовсім не має впевненості, що й тепер це буде обґрунтований тариф. А, відтак, “низ” і далі платитиме данину Черновецькому та тим, з ким він домовляється “нагорі”. Та ще й при цьому за гроші тих же киян-платників податків (тепер зрозуміло, навіщо йому було підминати під себе комунальні ЗМІ, зокрема, той же телеканал ТРК “Київ”?) всім розповідатимуть, який же в Києві градоначальник - білий та пухнастий, розумний та благородний, чесний та щедрий.

… Леонід Михайлович Черновецький любить підкреслювати свою набожність та розводитись про християнську мораль. Але, судячи з конкретного життя та вчинків, якщо рай та пекло є на світі, то кінцеве місцеперебування “батька та благодійника всіх киян” можна назвати. Більше того, якщо пекла немає, його варто було б заснувати для однієї цілком конкретної людини. Її ім`я ви знаєте.

Сергій Карпов, м.Київ