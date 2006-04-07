Лісогор встановив новий рекорд чемпіонатів світу

Український армієць старший лейтенант Олег ЛІСОГОР здобув золоту медаль Чемпіонату світу з плавання у Шанхаї, здобувши перемогу у фінальному запливі на 100 метрів брасом з новим рекордом чемпіонатів світу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Під час проведення Чемпіонату світу з плавання на короткій воді у китайському Шанхаї золоту нагороду здобув представник 95-ї групи спортсменів вищої спортивної кваліфікації Управління спорту Міністерства оборони України старший лейтенант О.ЛІСОГОР, зазначається в повідомленні.

У фінальному запливі на 100 метрів брасом О.ЛІСОГОР показав результат 58,14 секунд, що є новим рекордом чемпіонатів світу.